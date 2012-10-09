«Собор» призывает всех непроходных оппозиционеров сняться с выборов

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении центрального провода Украинской платформы «Собор» ко всем оппозиционным партиям – участникам выборов.

В партии считают, что власть, контролируя суды и правоохранительные органы, написала избирательный закон так, чтобы максимально упростить фальсификации и обеспечить нужный ей результат подсчета голосов. По убеждению представителей “Собора”, каждый день избирательной кампании подтверждает массовые злоупотребления власти: «от наглого пренебрежения законом при формировании избирательных комиссий – до грубого преследования оппозиционных СМИ и активистов».

В обращении напоминается, что «Собор» в начале избирательной кампании обязался снять свой избирательный список с баллотирования в случае, если по состоянию на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, результаты социологических опросов не будут гарантировать этой партии преодоление избирательного барьера. «Именно для принятия решения по этому вопросу сзывается второй этап съезда «Украинской платформы «Собор». Мы намерены положить начало стандарту выполнения собственного слова... Мы призываем партии, которые называют себя оппозиционным, следовать нашему примеру и, в случае отсутствия гарантированного прохождения 5-процентного избирательного барьера, рассмотреть на своих съездах вопрос о снятии избирательных списков с баллотирования”, - говорится в обращении.

По убеждению представителей “Собора”, это позволит избежать распыления и перетекания голосов избирателей в пользу Партии регионов и ее сателлитов.

Этот призыв касается и кандидатов в народные депутаты от партий в мажоритарных округах. “Собор” призывает согласованно поддержать тех кандидатов, которые не станут «тушками» и имеют реальные шансы победить провластных.