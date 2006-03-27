На выборах в Киеве - впереди БЮТ и Черновецкий

По данным Киевской городской территориальной избирательной комиссии, по состоянию на 13.51, по выборам Киевского городского председателя обработаны данные почти с 10% участков.

Как передает корреспондент УНИАН, лидирует Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который получил на этих участках 31,92% голосов избирателей.

22,45% голосов получил Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, 22,19% - Виталий КЛИЧКО.

Юрий КАРМАЗИН имеет 5,36% голосов, Адам МАРТЫНЮК – 3,14%, Валерий АСАДЧЕВ – 2,43%, Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО – 1,67%, Ольга СУМСКАЯ – 0,94%, Владимир МАРЧЕНКО – 0,71%, Виктор ИВАНЧЕНКО – 0,29%, Николай ГРАБАР – 0,19%, Александр КОСТЮК – 0,17%, Александр АФОНИН – 0,16%, Вилен МАРТИРОСЯН – 0,14%.

На выборах в Киевский городской совет обработаны данные 98 из 1024 участков, то есть почти 10%.

Лидирует Блок Юлии Тимошенко, который получил на этих участках 24,67% голосов избирателей.

Также трехпроцентный избирательный барьер преодолели такие политические силы: Блок Леонида Черновецкого, который получил 13,60% голосов, блок «Наша Украина» - 8,56%, Блок Виталия КЛИЧКО ПОРА-ПРП – 8,03%, Киевское городское отделение Партии регионов – 4,98%, Киевский горком СПУ – 3,93%, Народный блок Литвина – 3,87%, «Общественный актив Киева» - 3,69%.

Киевская организация партии «Вече» получила 2,71% голосов, Киевский горком КПУ – 2,65%, блок «Киев – европейская столица» - 2,39%, “Оппозиционный блок НЕ ТАК!» - 1,79%.