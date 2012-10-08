Конференция президентов Европарламента отправляет в Украину двух представителей
23:09, 08 октября 2012Политика
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Депутаты Европейского парламента Павел Коваль (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) и Михаэль Галер (группа народных партий, Германия) посетят Украину для подготовки миссии наблюдения за выборами.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.
Согласно сообщению, в ходе визита депутаты планируют встретиться с представителями украинской власти, политических партий и международной миссии наблюдения ОБСЕ.
Как отметили в пресс-службе, этот официальный визит был “исключительно разрешен” конференцией президентов Европарламента, учитывая важность будущих выборов для дальнейших отношений Украина-ЕС.
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