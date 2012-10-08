Конференция президентов Европарламента отправляет в Украину двух представителей

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

Согласно сообщению, в ходе визита депутаты планируют встретиться с представителями украинской власти, политических партий и международной миссии наблюдения ОБСЕ.

Как отметили в пресс-службе, этот официальный визит был “исключительно разрешен” конференцией президентов Европарламента, учитывая важность будущих выборов для дальнейших отношений Украина-ЕС.