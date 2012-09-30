Соратники Тимошенко посетят ее во вторник

Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии "Батькивщина".

"Обращаем внимание на откровенно лживое заявление пенитенциарной службы, которая цинично вводит общественность в заблуждение и утверждает, что людям, которые временно лишены свободы, запрещены встречи в медицинских учреждениях. Подчеркиваем, что такое заявление является манипуляцией, поскольку в законодательстве нет ограничений по этому поводу, поэтому тезис о "приостановлении свиданий" является лишь фантазией, навеянной с Банковой", - говорится в заявлении.

"Мы возмущены тем, что продолжительность свиданий в стране теперь определяют тюремщики, а не нормы законодательства. Для всех законом установлено 4 часа краткосрочных свиданий в месяц. Лишь для Юлии Тимошенко пенитенциарная служба почему-то, в порядке исключения, устанавливает полтора часа", - отмечает пресс -служба.