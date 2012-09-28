Стець: В этом году уже было 20 случаев избиения журналистов
08:36, 28 сентября 2012Политика
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За последний год произошло около двадцати случаев избиения журналистов, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Юрий Стець.
Юрий Стець подсчитал случаи избиения журналистов
По его словам, еще ни один человек не понес за это ответственности по статье 171 Уголовного кодекса относительно препятствования профессиональной деятельности журналиста, передает «5 канал».
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«За последний только год есть около двадцати случаев избиения, не препятствования, а избиения журналистов. Ни по одному из этих случаев, никто не ответил. Даже тогда, когда есть видео, на котором бьют журналиста. Поэтому, когда выходит Президент и говорит: мы защищаем свободу слова - это основа демократического государства - это бла, бла, бла. Между словами и тем, что происходит большая пропасть», - заявил Стець.
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