Кужель призывает сельчан не продавать и не закладывать земельные паи

07:10, 27 сентября 2012
Политика
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Спикер Объединенной оппозиции ВО «Батькивщина» Александра Кужель считает, что земельные паи миллионов сельских жителей могут быть безвозвратно поглощены Земельным банком, созданным окружением главы государства

Александра Кужель

Так раньше уже случилось с приватизационными сертификатами горожан, принявших участие в приватизации предприятий.

Об этом А.Кужель заявила на пресс-конференции в Одессе, отметив, что «земли сельскохозяйственного назначения должны не продаваться, а сдаваться в долгосрочную аренду с жестким контролем использования».

Спикер ВО «Батькивщина» обратилась с призывом к журналистам донести до сельских жителей предупреждение об опасности сдачи под залог в банк земельных паев. «Сейчас цена аренды пая по Украине 400 гривен, - отметила А. Кужель. - В Харькове, к примеру, жителю села предлагают 2 тысячи гривен, чтобы переписать договор и получить от человека доверенность на то, что он разрешает заложить пай в банке».

«У меня не возникает сомнений в том, что с людьми, у которых пока имеются земельные паи, в ближайшее время поступят так, как с нашими приватизационными сертификатами», - подчеркнула А.Кужель. – В случае подписания новых договоров – о внесении паев в банк в виде залога – назад пай крестьяне уже не получат».

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