Кужель призывает сельчан не продавать и не закладывать земельные паи
Спикер Объединенной оппозиции ВО «Батькивщина» Александра Кужель считает, что земельные паи миллионов сельских жителей могут быть безвозвратно поглощены Земельным банком, созданным окружением главы государства
Так раньше уже случилось с приватизационными сертификатами горожан, принявших участие в приватизации предприятий.
Об этом А.Кужель заявила на пресс-конференции в Одессе, отметив, что «земли сельскохозяйственного назначения должны не продаваться, а сдаваться в долгосрочную аренду с жестким контролем использования».
Спикер ВО «Батькивщина» обратилась с призывом к журналистам донести до сельских жителей предупреждение об опасности сдачи под залог в банк земельных паев. «Сейчас цена аренды пая по Украине 400 гривен, - отметила А. Кужель. - В Харькове, к примеру, жителю села предлагают 2 тысячи гривен, чтобы переписать договор и получить от человека доверенность на то, что он разрешает заложить пай в банке».
«У меня не возникает сомнений в том, что с людьми, у которых пока имеются земельные паи, в ближайшее время поступят так, как с нашими приватизационными сертификатами», - подчеркнула А.Кужель. – В случае подписания новых договоров – о внесении паев в банк в виде залога – назад пай крестьяне уже не получат».