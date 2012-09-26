Американский карикатурист высмеял притеснение прессы в Украине (фото)

Свое видение г-н Хорси продемонстрировал на лекции в Киеве, передает НБН. Автор нарисовал Украину, как он ее видит после недельного пребывания в стране.

На рисунке, который получился у карикатуриста, изображены два мужчины крупного телосложения, которые зажали молодого человека, держащего блокнот с надписью «Пресса». Также молодой человек говорит своим «притеснителям»: «Мне всего лишь нужно немного пространства».

Дэвид Хорси сообщил, что в его планах также создание карикатур об Украине. Эти работы, по его словам, скорее всего не понравятся представителям политической элиты страны.

«У меня сформировалось несколько идей, возможно, карикатуры появятся на следующей неделе. Это будет связано с политическим процессом в стране. Кому-то это точно не понравится», – сказал г-н Хорси.

Как сообщалось, ранее карикатурист пошутил над послом США в Украине Джоном Теффтом.