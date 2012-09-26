Оппозиция митингует против массовых фальсификаций на участках Киева

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Киевского городского штаба ОО «ВО «Батькивщина», возле здания суда находится около 500 человек. Среди них - народные депутаты Украины, депутаты Киевсовета и кандидаты в народные депутаты от Объединенной оппозиции по столичным избирательным округам.

Для охраны порядка также находятся представители милиции. Движение по ул. Московской не остановлено. Держа флаги ОО «Батькивщина», люди скандируют «Владу – геть!».

В 10.00 должно начаться рассмотрение апелляционной жалобы от представителей оппозиции по 218-му избирательному округу (Святошинский район) на постановление Окружного административного суда г. Киева о незаконном включении в состав участковой избирательной комиссии кандидатур от провластных партий.

Как уже сообщалось, в жеребьевке по этому округу приняли участие более 2000 кандидатур в состав участковых комиссий, которые были поданы в комиссию после окончания срока представления. По этому факту, в Окружной админсуд Киев был подан иск от представителей ОО «Батькивщина». 22 сентября суд своим постановлением подтвердил факт нарушения сроков внесения кандидатур, но допустил поданные кандидатуры к жеребьевке. Сегодня оппозиция обжалует состав новоизбранных участковых избирательных комиссий по 218-му округу.