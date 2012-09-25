Кузьмин заявляет, что США мешают ему расследовать дело Щербаня

Американская сторона препятствует расследованию дела об убийстве депутата и предпринимателя Евгения Щербаня.

Об этом в интервью РИА «Новости» заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

«Американская сторона усиленно делает все для того, чтобы мы это дело не окончили. Во всяком случае, на все наши обращения к американцам, чтобы нам дали возможность допросить Лазаренко и Мельниченко, мы не получили никакого ответа: ни «да», ни «нет»», - заявил Р.Кузьмин. По его словам, экс-премьер Павел Лазаренко готов дать показания, но «американцы по-прежнему делают вид, что ничего не происходит».