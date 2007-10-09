Тимошенко считает, что Янукович выдирает у детей последнюю копейку

Блок Юлии Тимошенко возмущен решением правительства Виктора ЯНУКОВИЧА об исключении из перечня ручной клади детских колясок.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении БЮТ.

“В последние дни пребывания при власти правительство ЯНУКОВИЧА в который раз продемонстрировало, что его социальная политика направлена против собственного народа. Правительство приняло постановление "О внесении изменений в правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта", которым изъял из перечня ручной клади детские коляски. Закончились выборы – закончились и сладкие обещания от Кабинета Министров”, - подчеркивают авторы заявления.

Блок Юлии Тимошенко выражает возмущение “двойными стандартами правительства, которое на выборах обещает поддержку материнства и детства, увеличение выплат при рождении ребенка, а в действительности облагает украинские семьи новыми поборами”. Как отмечается в заявлении, “проиграв на выборах, правительство ЯНУКОВИЧА решило отыграться на детских колясках и санках, что не выглядит ни морально, ни достойно”.

По мнению БЮТовцев, “становится понятно, что, выдирая у детей последнюю копейку за перевозку колясок, нынешнее правительство не планировало, не собиралось и даже не думало о том, чтобы проводить политику в поддержку материнства”.

БЮТ осуждает антисоциальную политику Кабинета Министров под руководством В.ЯНУКОВИЧА и заверяет, что после формирования демократического правительства выполнит свои обязательства и избирательные обещания перед семьями с детьми.

Как сообщалось, Кабмин своим постановлением “О внесении изменений в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта” сократил максимально допустимый вес ручной клади для пассажиров автомобильного транспорта с 30 до 10 кг.

Кроме этого, из определения ручной клади исключены лыжи, детские санки, детские велосипеды и коляски.