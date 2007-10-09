Мэр Донецка: 5 регионов зарабатывают деньги, а остальные их тратят

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО считает, что общество стало терпимее относиться к своим политическим оппонентам и выздоравливает от "антидонецких" настроений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке, отвечая на вопрос, считает ли он вероятным активизацию в обществе "антидонецких" настроений.

"За окном не 2005-й, а 2007-й год, и общество постепенно выздоравливает от таких настроений", - сказал мэр. При этом он напомнил, как "в январе 2005 года, проезжая по улицам Киева, особенно на Подоле, в районе Киево-Могилянской академии, видел очень непотребные надписи, которые касались именно донецкого края". "На сегодняшний день у меня таких данных нет. Завтра буду на заседании Кабинета Министров, и когда буду возвращаться, специально проеду по этому маршруту, посмотрю", - уточнил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он подчеркнул, что уверен - "общество стало терпимее относиться к своим политическим оппонентам". "Хотя в эту избирательную кампанию лидеры политических сил пытались снова противопоставить запад востоку, юг северу и наоборот", - акцентировал мэр.

Он также отметил, что сейчас в Украине "идет взаимопроникновение оранжевых и бело-голубых, и это произошло практически во всех областях Украины". "Электорат начал чуть-чуть разбавляться", - заметил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он также считает, что "сегодня беда в том, что мы с 2005 года не нашли ту идею, вокруг которой мог бы объединиться украинский народ для построения высокоинтеллектуального, богатого и комфортного общества".

"Надо искать свою идею, и не надо искать рецепты, которые нам навязывают. Нужно искать свой рецепт объединения вокруг идеи возрождения Украины, возрождения государства", - уверен мэр Донецка. При этом он выразил убежденность, что "регионы необходимо выравнивать".

"Не может быть государство богатым и динамичным, если 5 регионов зарабатывают деньги, а остальные их тратят. Необходимо это выравнивать. В любом регионе должен быть конкретный план развития", - заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.