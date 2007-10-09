ЦИК получил протоколы всех участковых комиссий заграничного округа

Центральная избирательная комиссия получила протоколы всех 115 участковых избирательных комиссий заграничного избирательного округа об итогах голосования на досрочных выборах народных депутатов Украины.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, Комиссия в режиме заседания продолжала прием и обработку протоколов окружных избирательных комиссий (ОИК) об итогах голосования в пределах соответствующих территориальных избирательных округов.

В целом до конца дня 8 октября обработані 224 протокола окружных избирательных комиссий.

В этот же день на заседании Центральная избирательная комиссия, в соответствии с частью первой статьи 94 избирательного закона, приняла, рассмотрела и объявила протоколы 115 участковых избирательных комиссий заграничного избирательного округа об итогах голосования на заграничных избирательных участках и сообщение о содержании соответствующих протоколов о подсчете голосов избирателей, переданных средствами технической связи.

Поскольку в соответствии с избирательным законом лицу, зарегистрированному народным депутатом Украины, ЦИК не позднее, чем на седьмой день со дня его регистрации, выдает временное удостоверение народного депутата Украины установленного ею образца, то Комиссия своим постановлением установила образец временного удостоверения народного депутата Украины (Верховная Рада Украины VІ созыва). А не позднее, чем на седьмой день после принесения народным депутатом Украины присяги ЦИК выдает ему удостоверение народного депутата Украины и нагрудный знак. Как известно, их образцы Комиссией были установлены раньше.

Кроме того, ЦИК принял решение о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней на внеочередных выборах народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года, изготовленных для обеспечения голосования граждан Украины на избирательных участках № 56, 66, 126, 136, 152, 153, 154, 155 территориального избирательного округа № 8, в количестве 748 штук. Это должно быть осуществлено путем отделения правого нижнего угла избирательного бюллетеня. О факте погашение будет составлен соответствующий акт.