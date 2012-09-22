Литвин думает, что бюджет примут до 1 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в интервью журналистам.

Он отметил: «Во всяком случае, я стою на том, что 1 декабря 2012 года бюджет будет принят».

При этом он напомнил, что нынешний парламент завершит свою работу только тогда, когда новоизбранные народные депутаты принесут присягу – «это середина декабря 2012 года».

Председатель ВР отметил, что «бюджет будет принят, и я надеюсь и верю, что это будет бюджет развития, что он будет лучше, чем тот бюджет, который я вернул в Кабинет министров Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 сентября, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что проект бюджета на 2013 год будет улучшен правительством за счет увеличения доходной части и подан для принятия Верховной Раде нового созыва, поскольку нынешний состав парламента технически не сможет принять документ за те оставшиеся два рабочих дня.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

15 сентября председатель Верховной Рады Украины В.Литвин вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.