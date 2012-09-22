Иващенко выписали из больницы

Об этом УНИАН сообщил сам В.Иващенко.

«На днях меня выписали из военного госпиталя, где я находился практически месяц после освобождения из-под стражи по решению суда. Сейчас чувствую себя хорошо, выбросил костыль, на который опирался в течение нескольких месяцев, когда меня доставляли из следственного изолятора в суд, не оказывая никакой медицинской помощи, которая неоднократно предлагалась врачами и многочисленными медицинскими комиссиями и ни разу не выполнялась пенитенциарной системой», - сказал В.Иващенко.

Бывший врио министра обороны также отметил, что сейчас он и его адвокаты работают над подготовкой кассационной жалобы на приговор, поскольку, по их убеждению, он не является законным и правомерным.

Как сообщал УНИАН, В.Иващенко неоднократно обращался в суд и Генеральную прокуратуру Украины относительно необходимости проведения лечения в связи с обострением у него болезни позвоночника.

23 июня по рекомендации врачей Министерства здравоохранения в камеру Киевского СИЗО, где содержался В.Иващенко, поставили ортопедическую кровать.

Справка УНИАН. 12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева осудил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением во время подписания плана санации госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод».

14 августа коллегия судей Апелляционного суда Киева смягчила приговор В.Иващенко, освободив его от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 1 год.