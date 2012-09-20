Прокуратура возбудила уголовное дело против депутата БЮТ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что утром того дня работники милиции выявили нарушение требований законодательства о выборах одним из кандидатов народные депутаты. Агитационные материалы этого кандидата находились на проезжей части дороги, а не в специально отведенном для этого месте. Именно там между народным депутатом из фракции “БЮТ-Батьківщина” Константином Бондаревым, несколькими не установленными лицами и работником Броварского горотдела милиции возник инцидент.

На данное время проводятся необходимые следственные действия.

По теме: В Броварах подрались народный депутат и подполковник милиции

Как сообщал УНИАН, сегодня Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области распространил информацию о том, что в Броварах народный депутат К.Бондарев в результате конфликта, возникшего из-за установленных палаток партий «УДАР Виталия Кличко» и "Батьківщина", избил подполковника милиции, заместителя начальника городского управления общественной безопасности.

В свою очередь, в “Батьківщині” заявили, что милиционеры избили К.Бондарева, когда он встречался с жителями Броваров. «К людям, собравшимся на улице возле парка Шевченко, подошли работники милиции и стали вырывать из рук символику Объединенной оппозиции «Батьківщина». У народного депутата также пытались отобрать агитационные материалы. При этом К.Бондареву попытались заломить руки и нанесли несколько ударов», заявили в партии.