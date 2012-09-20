В Броварах подрались народный депутат и подполковник милиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Объединенной оппозиции «Батькивщина», инцидент произошел сегодня днем в городе Бровары Киевской области во время встречи с жителями города. К собравшимся на улице возле парка Шевченко подошли работники милиции и начали вырывать из рук символику Объединенной оппозиции «Батькивщина».

У народного депутата также пытались отобрать агитационные материалы. При этом К.Бондареву попытались заломить руки и нанесли несколько ударов.

«Среди милиционеров люди узнали лиц, причастных к краже агитационных палаток «Батькивщины» в Броварах», - отметили в пресс-службе.

После столкновения, которое длилось около 20 минут, милиционеры отступили.

В данное время на площади находится большое количество милиционеров и бойцов спецподразделения «Беркут».

Народный депутат намерен обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь к ответственности работников милиции, которые превысили свои полномочия.

В то же время, Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области распространил информацию о том, что в Броварах народный депутат К.Бондарев в результате конфликта, который возник из-за установленных палаток партий «УДАР Виталия Кличко» и "Батькивщина", избил подполковника милиции, заместителя начальника городского управления общественной безопасности.

По информации ОСО, «сотрудники милиции пытались составить административные протоколы за установление агитационных палаток в неустановленном месте, когда к ним подъехал автомобиль, из которого вышел мужчина и, не представляясь (позже выяснилось, что это народный депутат К.Бондарев из фракции «БЮТ-Батькивщина»), начал перепалку с правоохранителями, которая переросла в драку».

"С подполковника депутат сорвал и бросил на землю погоны, отобрал и растоптал мобильный телефон. Сейчас наш сотрудник госпитализирован, собираются материалы для дальнейшей передачи для принятия решения в прокуратуру", - отметили в ОСО.