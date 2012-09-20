Тюремщики Луценко провели «экскурсию» трем нардепам

Государственная пенитенциарная служба пропустила на территорию колонии, где находится бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, трех народных депутатов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы.

В частности, сегодня, 20 сентября, в Менскую исправительную колонию Черниговской области (№ 91) прибыли народные депутаты Украины Владимир Филенко, Юрий Грымчак и Сергей Луценко.

После знакомства с руководством учреждения и получения общей информации об особенностях деятельности исправительного учреждения, народные депутаты выразили желание посетить учреждение и обратились с письменным заявлением о предоставлении копии запроса администрации учреждения в региональное отделение «Укртелекома» относительно обследования телефонной сети в колонии.

После этого в охраняемой зоне учреждения на протяжении 15 минут народные депутаты посетили одно из отделений социально психологической службы, участок усиленного контроля, сектор максимального уровня безопасности, комнату краткосрочных свиданий для осужденных.

Одновременно визитеры осмотрели место проведения ремонтных работ кабельной сети телефонной связи учреждения.

С осужденными народные депутаты Украины не встречались.

В пресс-службе сообщили, что жалоб или заявлений от последних по адресу руководства заведения не поступало.