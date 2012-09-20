"Свобода" ждет репрессий против патриотов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

«Посадив в тюрьму или запугав независимых журналистов, власть сможет сформировать вокруг оппозиции состояние информационного вакуума, когда некому будет рассказать обществу о репрессиях против украинских патриотов», - подчеркнул О.Тягнибок.

По его словам, возвращение уголовной ответственности за «клевету» позволит продажным судам «шить» дела против независимых масс-медиа и оппозиции.

Комментируя голосование Верховной Рады за этот законопроект, лидер «Свободы» отметил: «18 сентября 2012 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11013, который предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно процессуальный кодексы Украины и имеет целью введение уголовной ответственности «за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека». В соответствии с этим законопроектом, возобновляется уголовная ответственность за клевету. Вполне очевидно, что под «клеветой» власть имеет в виду критику в свой адрес».

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«Регионалы» запустили маховик репрессивной машины, которая должна окончательно уничтожить свободу слова в нашем государстве. Понятно, что когда закон вступит в силу, продажные суды не замешкаются «шить дела» против представителей независимых масс-медиа», - заявил лидер «Свободы».

Он считает, что каждый, кто находится в оппозиции, должен выступить в защиту свободы слова в Украине. «В эти трудные времена независимые журналисты и оппозиционные политики должны протянуть друг другу руку помощи», - отметил О.Тягнибок и добавил: «Только совместные действия, единодушная защита демократических прав и свобод оградят Украину от превращения в азиатскую деспотию».