Кивалов не понимает причин "истерики"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы депутата, переданном УНИАН.

По словам С.Кивалова, он не понимает причин истерики вокруг принятых вчера в первом чтении изменений к Уголовному и Уголовному процессуальному кодексам.

«Думаю, не найдется ни одного человека в здравом рассудке, который бы хотел, чтобы его безнаказанно оклеветали. Сейчас депутатом от нашей фракции Виталием Журавским предлагается ввести уголовную ответственность за клевету. Я за эти поправки голосовал потому, что считаю, что распространение заведомо неправдивой информации (клеветы) – недопустимо», - отметил С.Кивалов.

Он подчеркнул, что критика и клевета – не одно и то же. «Для того, что бы кого-то в чем-то уличить, надо иметь достоверную информацию, надо оперировать фактами, а не слухами и не сплетнями, которые распространяют заинтересованные лица в тех же парламентских кулуарах. Не понимаю, почему в контексте клеветы говорят об угрозе свободе слова», - сказал С.Кивалов.

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Депутат высказал мнение, что возможно, надо поставить какие-то правовые «ограничители», чтобы не было возможности преследовать журналистов за обнародование правды. «Но только правды, а не клеветы», - подчеркнул депутат.

«Если вслушаться в риторику противников этих изменений, у меня, как у юриста напрашивается вывод: сейчас отстаивают возможность безнаказанно клеветать», - заявил С.Кивалов.