Азарова интересует, почему в Крыму на 33% сократились объемы строительных работ

Об этом, открывая заседание Кабинета министров, в среду, 19 сентября, заявил премьер-министр Николай Азаров.

"Особенную обеспокоенность вызывает строительная отрасль, где темпы выполнения работ замедлились на 8%. Безусловно, на такую динамику повлияли как объективные, так и субъективные факторы.

Ведь 2011 год был едва ли не самым большим в современной истории Украины по объемам государственного капитального строительства", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что сегодня государство закончило реализацию одних масштабных задач и переходит к реализации новых, например программы доступного жилья, новых инфраструктурных проектов.

"В этот переходный период темпы строительства, как известно, замедляется.

Но это не объясняет, почему так неудовлетворительно разворачиваются программы в ряде областей. Не понятно, почему в АР Крым по результатам 8 месяцев текущего года объемы выполненных строительных работ сократились на 33%, против аналогичного периода прошлого года", - подчеркнул глава правительства.

Н.Азаров отметил, что темпы роста строительной отрасли сократились более чем на 15% в Житомирской области, г. Севастополь, Киевской, Черкасской областях.

"Поэтому поручаю губернаторам тех регионов, которые допустили такое значительное сокращение объемов строительства, провести подробный анализ причин такой ситуации и принять необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшего замедления темпов развития строительной отрасли", - подчеркнул Н.Азаров.