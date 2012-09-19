Азаров: Рост ВВП 1,5% - хороший показатель

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в среду, 19 сентября, на заседании Кабинета министров.

«Госстат Украины подытожил результаты работы экономики за 8 месяцев 2012 года. Предварительная оценка ВВП за этот период - рост 1,5%», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что это хороший показатель с учетом негативного влияния на экономику Украины как некоторых внешних, так и внутренних факторов.

Как сообщал УНИАН, по предварительной оценке, рост ВВП за январь-июль 2012 года в Украине составил 2%.

По данным Государственной службы статистики Украины, рост ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года составил 2%, во II квартале - 3%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Рост реального ВВП за 2011 год, по данным Госстата, составил 5,2%.