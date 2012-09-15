Мельниченко утверждает, что убийство Щербаня оплатила Тимошенко

Экс-майор Управления государственной охраны Украины Николай Мельниченко обвиняет бывшего премьер-министра Павла Лазаренко в организации убийства в 1996 году народного депутата и бизнесмена Евгения Щербаня, а бывшего главу правительства Юлию Тимошенко и партнера П.Лазаренко по бизнесу Петра Кириченко - в оплате услуг киллера.

Об этом Н.Мельниченко написал на своей странице на Facebook.

"Заказчиком убийства Е.Щербаня называется П.Лазаренко, одним из мотивов - получение контроля над Донецким регионом. Организатором выступает Кушнир, а оплату за выполнение проводят П.Кириченко и Ю.Тимошенко", - написал Н.Мельниченко.

При этом он утверждает, что "об обстоятельствах расследования данного преступления мне известно из разговоров, которые я слышал в кабинете Л.Кучмы. Разговоры проходили между Л.Кучмой и генеральным прокурором Украины М.Потебенько, Л.Кучмой и М.Обиходом и другими".

Н.Мельниченко заверил, что имеет записи этих разговоров.

Справка УНИАН. Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийства председателя НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 человек. Трое из них получили пожизненное заключение. Остальные были осуждены на срок от 11,5 до 15 лет лишения свободы.

Экс-премьер Павел Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих людей.

В августе 2011 года заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении П.Лазаренко.

9 августа в 2012 г. в интервью газете «Сегодня» первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что Генеральная прокуратура готова предъявить Ю.Тимошенко обвинение по делу об убийстве в ноябре 1996 года народного депутата Е.Щербаня.

Р.Кузьмин также отметил, что дело относительно исполнителей убийства Е.Щербаня было расследовано, направлено в суд, и по нему есть приговор. Дело относительно заказчиков выделили в отдельное производство, расследовали сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, установив причастных к организации и финансированию этого заказного преступления. «Мы намереваемся предъявить Ю.Тимошенко обвинение в соучастии в нем», - сообщил он.