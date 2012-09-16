Нетаньяху: Иран через полгода окажется на пороге создания ядерного оружия

Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью Нетаньяху отметил, что уже к середине 2013 года Иран на 90% приблизится к тому, чтобы начать обогащать уран для его использования при создании ядерного оружия, и обратился к США с просьбой оказать содействие, чтобы это предотвратить.

"Иран управляется лидерами, которым присущ необычайный фанатизм, тот же фанатизм, который двигает людьми, атакующими сегодня зарубежные посольства. Вы хотите, чтобы у этих фанатиков было ядерное оружие?" - сказал премьер Израиля в интервью NBC.

Израильский политик также не согласился с существующим мнением, что ядерное оружие у Ирана приведет к стабилизации в регионе. "Подобный подход является новым стандартом человеческой глупости", - сказал премьер.

Ранее в интервью израильской газете Нетаньяху призвал ограничить иранский атомный проект "красными линиями" - параметрами, при достижении которых наступила бы неизбежная реакция со стороны международного сообщества в отношении Ирана. Он также выразил надежду на то, что уже через год сможет поздравить сограждан с решением иранской ядерной проблемы.

США, ряд других стран Запада и Израиль подозревают Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран не отрицает, что обогащает уран до 20%, однако заявляет, что его атомная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.

"Шестерка"международных посредников, в которую входят представители России, Великобритании, Китая, США, Франции и Германии, с 2003 года совместно с МАГАТЭ добивается от Ирана приостановки работ по обогащению урана, которые могут представлять угрозу режиму ядерного нераспространения.

В настоящее время в отношении Ирана действуют четыре санкционные резолюции Совета Безопасности ООН. Помимо этого, различные резолюции, требующие от Ирана обеспечить полную прозрачность ядерной программы и доказать ее исключительно мирную направленность, приняли в одностороннем порядке ряд стран и организаций.