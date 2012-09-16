Хорошковский в Крыму выдал желаемое за действительное

Согласно информации сайта ВР, последний законопроект, из поступивших в парламент, по данным на 12.00 16 сентября, зарегистрирован 14 сентября.

Вместе с тем, по информации СМИ, первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский в Крыму сообщил, что Кабинет Министров своевременно внес законопроект о Госбюджете на 2013 год в ВР.

"Мы подали бюджет в рамках конституционных сроков (до 15 сентября), но он, безусловно, будет требовать определенной доработки", - цитирует первого вице-премьера Украинская правда.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 12 сентября одобрил проект Госбюджета на 2013 год.

Документ должен быть внесен в Верховную Раду не позднее 15 сентября.