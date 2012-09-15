Капитан милиции получил 5 лет за избиение

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области, прокуратурой Голопристанского района проведено досудебное следствие и поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении капитана милиции - участкового инспектора милиции Голопристанского РО УМВД Украины в области

Установлено, что правоохранитель, находясь в помещении Голопристанского РО УМВД Украины в Херсонской области, избил гражданина и причинил ему телесные повреждения средней степени тяжести.

Приговором апелляционного суда Херсонской области милиционер признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, ему назначена окончательная мера наказания в виде пяти лет лишения свободы с лишением права работать в правоохранительных органах сроком на три года, с лишением специального звания «капитан милиции» и штрафом в размере 8,5 тыс. грн.