Человека, первым ступившим на Луну, похоронили в Атлантическом океане

Траурная церемония прошла в пятницу, 14 сентября. К месту захоронения прах Армстронга доставил военный корабль.

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Нил Армстронг умер 25 августа 2012 года в возрасте 82 лет. До того, как стать членом отряда астронавтов NASA, он служил пилотом Военно-морских сил США и участвовал в боевых действиях. После смерти Армстронга его семья объявила, что он будет похоронен в море согласно традиции ВМС США. Перед похоронами в Вашингтоне прошла церемония прощания с астронавтом, открытая для публики, сообщает Лента.ру.

Армстронг - первый человек, ступивший на поверхность Луны. На спутник Земли Армстронг высадился 20 июля 1969 года. Вместе с напарником Эдвином "Баззом" Олдрином он провел на Луне около двух с половиной часов.