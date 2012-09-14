В Умани ограничили движение транспорта - там отмечают Новый год

В городе Умань Черкасской области на время празднования Рош-Га-Шана (Нового года по иудейскому календарю) ГАИ на 10 дней ограничило движение по некоторым улицам города, где проходят праздничные мероприятия хасидов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ Черкасской области, с 11 по 21 сентября для обеспечения безопасности дорожного движения ограничено движение по улицам: Освободителей, Челюскинцев, Пушкина, Белинского. Движение будет ограничено для всех транспортных средств, кроме автобусов с паломниками–хасидами, транспорта, который обслуживает территорию, и водителей, живущих на территории ограничения.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной пограничной службы Украины, накануне иудейского Нового года, который в этом году отмечается на 17 сентября, в Украину уже прибыли более 16 тысяч паломников-хасидов для чествования памяти основателя хасидизма – цадика Нахмана.

В целом ожидается прибытие более 26 тысяч паломников.