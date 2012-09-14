В Украину уже прибыли более 16 тысяч паломников-хасидов

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, большинство из них проследовали через аэропорты «Борисполь», «Одесса» и «Винница».

В целом ожидается прибытие более 26 тысяч паломников.

Для быстрого и комфортного оформления хасидов пограничники ОКПП «Киев» проводят предварительную проверку граждан, которая позволяет получать данные о тех, кто находится на борту самолета, еще до прибытия в аэропорт назначения. Благодаря этому время осуществления пограничных формальностей на одного пассажира составляет от 10 до 20 секунд.

Также оформление хасидов осуществляется в самой большом терминале столичного аэропорта. В целом до конца этой недели в аэропорту «Борисполь» ожидается прибытие еще около 150 рейсов.