Тимошенко заявляет, что дозиметры показывали превышение норм радиации в палате

Об этом говорится в заявлении Ю.Тимошенко, обнародованном на сайте ВО “Батькивщина”.

Ю.Тимошенко отметила, что сегодня в палате больницы «Укрзалізниці», где она находится, “проводился полный обыск в лучших традициях 37-го года”. Она высказала убеждение, что этот обыск проводился с одной целью - изъять два дозиметра, которые позволяли ей независимо от органов власти контролировать в постоянном режиме уровень радиации в помещениях.

“За период такого контроля четыре раза дозиметр показывал данные, которые существенно превышают норму, что зафиксировано на приборе в накопительном режиме. Я планировала передать эти дозиметры в ближайшее время моим защитникам для обнародования этой информации”, - заявила Ю.Тимошенко.

Она убеждена, что именно поэтому и были изъяты оба прибора.

“Никаким официальным намерениям, которые будут проводить представители власти относительно уровня радиации и других вредных влияний на мое здоровье, я не доверяю. Я требую срочно разрешить моим защитникам передать мне новые дозиметры, потому что те, что уже побывают в руках СБУ, не будут пригодны для объективных измерений, которым можно доверять”, - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Она считает незаконным изъятие дозиметров, о которых сама сообщила представителям колонии, проводившим обыск.

Как сообщал УНИАН, сегодня Государственная пенитенциарная служба заявила, что выявила в палате Центральной клинической больницы «Укрзалізниці» в Харькове, где содержится Ю.Тимошенко и ее сокамерница, тайник.

Тайник, замаскированныйе под обычную книгу (Уголовно-процессуальный кодекс Украины), был выявлен во время проведения планового осмотра помещения и их личных вещей.

В указанном тайнике, а также в прикойковой тумбочке она хранила запрещенные для обращения предметы (технические устройства).

Кроме того, по данным ГПтС, в личных вещах Ю.Тимошенко были выявлены и изъяты лекарства неустановленного происхождения.