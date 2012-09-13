Тюремщики говорят, что нашли у Тимошенко тайник

Как сообщает пресс-служба ГПтСУ, тайник, замаскированный под обычную книгу (Уголовно-процессуальный кодекс Украины), был обнаружен во время проведения планового осмотра помещения и их личных вещей.

В указанном тайнике, а также в прикроватной тумбочке она хранила запрещенные для обращения предметы (технические устройства).

Кроме того, в личных вещах Ю.Тимошенко было обнаружены и изъяты лекарства неустановленного происхождения.

Предметы и лекарства переданы на исследование.

В ГПтСУ напоминают, что перечень разрешенных для хранения осужденными лицами предметов определяется действующим уголовно-исполнительным законодательством.

Кроме того, в ГПтС опровергли имеющуюся в СМИ информацию «о якобы препятствовании доступа к осужденной ее защитника Александра Плахотнюка» - «сообщаем, что встреча осужденной Ю.Тимошенко с А.Плахотнюком состоялась и продолжалась до 16:00 часов».

Как сообщал УНИАН, сегодня адвоката Ю.Тимошенко А.Плахотнюка не пускали к подзащитной, которая находится на лечении в харьковской больнице “Укрзалізниці”. При этом адвокат заметил, что до обеда его пустили к подзащитной, и когда он покидал больницу, то предупредил, что вернется в 14.00. “Но сейчас меня уже не пускают... Есть такое подозрение, что что-то там сейчас происходит, о чем я не должен знать. Что это может быть, я даже не хочу предполагать. Иначе меня бы пропустили”, - добавил адвокат.

Позже А.Плахотнюк сообщил УНИАН, что у Ю.Тимошенко провели обыск и изъяли два радиационных дозиметра. Об этом ему сообщила его подзащитная во время сегодняшней встречи, которая все-таки состоялась после полуторачасовой задержки. А.Плахотнюк сообщил, что на встречу с Ю.Тимошенко его пустили в 15.10, но сама экс-премьер появилась около 15.25.

«У них это прозвучало - «проводили режимные мероприятия». Что это такое? Реально это был обыск. При чем обыск в лучших традициях 37 года: перевернули все в палате, все открутили, перекрутили. Это со слов Юлии Владимировны. Но, я думаю, стоит верить. Потому что полтора часа в одном помещении проводить обыск, сделать можно все что угодно», - сказал А.Плахотнюк. Он отметил, что не знает, что искалось, но были изъяты два радиационных дозиметра.

«Что искали непонятно, но то, что изъяли, я могу сказать: изъяли два дозиметра, приборы, которые измеряют радиацию, - один основной и один контрольный», - сказал А.Плахотнюк.

Адвокат отметил, что эти дозиметры принадлежат экс-премьеру и, по словам самой Ю.Тимошенко, об их наличии администрация больницы и колонии знала.