Янукович и Эрдоган проводят встречу в формате «с глазу на глаз»
11:44, 13 сентября 2012Политика
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В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эрдоган и Янукович встречаются в Киеве
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, прозвучали Государственные гимны Украины и Турции.
В.Янукович и Р.Эрдоган обошли строй воинов Почетного караула.
Церемония завершилась представлением официальных делегаций двух стран.
После этого началась встреча В.Януковича и Р.Эрдогана в формате «с глазу на глаз».
Дальше под председательством Президента Украины и премьер-министра Турции состоится второе заседание украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня.
По итогам заседания планируется подписание двусторонних документов.
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