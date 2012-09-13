Янукович и Эрдоган проводят встречу в формате «с глазу на глаз»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, прозвучали Государственные гимны Украины и Турции.

В.Янукович и Р.Эрдоган обошли строй воинов Почетного караула.

Церемония завершилась представлением официальных делегаций двух стран.

После этого началась встреча В.Януковича и Р.Эрдогана в формате «с глазу на глаз».

Дальше под председательством Президента Украины и премьер-министра Турции состоится второе заседание украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня.

По итогам заседания планируется подписание двусторонних документов.