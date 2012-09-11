Янукович и Эрдоган откроют 9-ю Ялтинскую конференцию

Как сообщили УНИАН в фонде Виктора Пинчука, 9-я Ялтинская ежегодная встреча «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе», организованная «Ялтинской европейской стратегией» (YES) в партнерстве с фондом В.Пинчука, пройдет с 13 по 16 сентября в Ливадийском дворце.

На конференцию приглашены более 200 ведущих представителей политических, деловых и общественных кругов более чем из 20 стран мира.

Пленарная часть 9-й ежегодной Ялтинской встречи откроется 14 сентября выступлениями В.Януковича и Р.Эрдогана. Президенты двух стран обсудят актуальные вопросы развития Украины и Турции, а также будущее «широкой Европы» в XXI веке. Модератором дискуссии станет Александр Квасневский, Президент Республики Польша (1995-2005), председатель наблюдательного совета YES.

Основной темой 9-й Ялтинской ежегодной встречи станут ключевые трансформации, которые уже сегодня формируют будущее глобального мира. Дискуссии форума будут посвящены будущему мировой экономики, вопросом нового мироустройства и безопасности, возможным моделям развития капитализма. Особое внимание будет уделено роли инноваций и лидерства в трансформации экономики и общества. Среди тем обсуждения - будущее Европейского Союза, энергетические проблемы, а также внутренние и внешние вызовы, стоящие перед Украиной.

В дискуссиях форума примут участие экс-президент Всемирного банка (2007-2012) Роберт Зеллик, бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (2007-2011) Доминик Стросс-Кан; экс-вице-премьер-министр России (2000-2011) Алексей Кудрин; комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле; заместитель Генерального секретаря ООН (2001-2007), член парламента Индии Шаши Тарур; основатель и генеральный директор Лаборатории Касперского Евгений Касперский; старший советник по вопросам инноваций Государственного секретаря США Алек Росс; президент и основатель Broad Institute при Массачусетском технологическом институте и Гарвардском университете Эрик Ландер; вице-премьер-министр Казахстана Кайрат Келимбетов; министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт; Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности (1999-2009) Хавьер Солана и другие.

Украину в дискуссиях будут представлять премьер-министр Николай Азаров, первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский, вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко, министр экономического развития и торговли Петр Порошенко, министр топлива и энергетики Юрий Бойко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев.