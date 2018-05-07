Избирательный пир во время чумы

По оценкам экспертов, бюджету нынешний избирательный процесс обойдется в несколько миллиардов гривен. Это не считая внушительных государственных вливаний на благоустройство отдельно взятых округов (как, например, в случае со спикером Владимиром Литвиным), куда для пущей эффективности избирательных кампаний отдельных кандидатов из казны были потрачены баснословные суммы.

При этом даже приблизительные цифры расходов, которые понесут кандидаты-мажоритарщики, и размеры неофициальных затрат на кампанию ведущих партий, пока не может назвать никто. В любом случае, подытоживая даже ту вершину финансово-избирательного айсберга, которая видна невооруженным взглядом, или вообще официально заложена в бюджете, можно констатировать: в октябре завершаться самые дорогие выборы в истории Украины.

Полцарства на выборы…

В этот раз Центризбирком запросил на предстоящие выборы рекордные миллиард двести тысяч гривен. По словам зампредседателя ЦИК Андрея Магеры, такой большой суммы на проведение выборов еще не выделялось. «Это обусловлено объективными причинами. Более 80% из этих средств пойдут на оплату труда членам комиссией, а она зависит от размера минимальной заработной платы, которая со времени последних выборов значительно возросла», - объясняет он. Кроме зарплат, средства пойдут и на оплату услуг СМИ для обеспечения ведения предвыборной агитации (107 012 400 гривен); на изготовление избирательной документации (71 797 600 гривен); изготовление архивных боксов, приобретение одноразовых пломб для избирательных урн (33 297 800 гривен); изготовление печатей для окружных избиркомов и для заграничных избирательных комиссий (78 000 гривен); оплату услуг связи (11 442 800 гривен).

Окружные избиркомы, по словам Магеры, получат средства в зависимости от количества созданных в округе участков. В частности, ЦИК уже утвердил смету для 110 окружкомов на сумму почти в 400 миллионов гривен.

Как известно, выборы 2006 года обошлись стране в чуть более полумиллиарда гривен, но и курс гривны по отношению к доллару США составлял тогда приблизительно 1 к 5.

Дорогое удовольствие – подсматривать

Еще почти миллиард (993 миллионов 600 тысяч гривен) государство потратит на создание и внедрение системы видеонаблюдения на обычных избирательных участках. Это предусмотрено законом «Об особенностях обеспечения открытости, прозрачности и демократичности выборов народных депутатов 28 октября 2012 года», принятом 5 июля.

По словам премьер-министра Николая Азарова, на такие траты правительство решилось потому, что «это даст возможность снять все спекуляции относительно возможности фальсификации выборов». Однако, эта статья государственных расходов не нашла поддержки ни у экспертов, ни у оппозиции, ни даже в самой ЦИК.

В частности, глава ЦИК Владимир Шаповал в интервью журналистам заявил, что не верит в чудесные свойства видеокамер, которые, по его словам, не оправдали себя в соседней России. «Мы не настолько богаты», - также отметил он, намекая, что в бюджете не сразу нашли в полном объеме средства на проведение выборов как таковых, зато очень быстро раскошелились на установку видеокамер. Наличие которых на избирательных участках в России, напомним, не уберегло ни тамошний ЦИК, ни победителя выборов Владимира Путина от обвинений в фальсификации результатов голосования.

Обеспечивать видеонаблюдение на выборах будет компания «Ситроникс Информационные Технологии», являющаяся дочерней компанией российского «Ситроникса», который, собственно, обеспечивал «присмотр» за выборами в России, заработав на этом около 450 миллионов долларов. Принадлежит компания известному российскому миллиардеру Владимиру Евтушенкову, владельцу телекоммуникационного гиганта МТС. Помогут «Ситрониксу» освоить миллиард гривен на украинских выборах «Укртелеком», «Датагруп», «МТС Украина» и «Інтертелеком».

Предполагается, что видеокамеры, которых будет закуплено около 65 тысяч (по две на каждый участок), будут наблюдать за входом избирателя в кабинку для голосования и получением им бюллетеня. Следить за онлайн-трансляцией голосования можно будет на специальном сайте, который появится ближе к выборам.

Эксперты не разделяют оптимизма правительства и партии власти относительно влияния видеонаблюдения на процесс голосования. «Я считаю, что это не эффективная инвестиция, потому что видеозапись с участка не является доказательством в суде», - подчеркивает глава правления Гражданской кампании ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее убеждению, такие серьезные деньги можно было пустить на повышение качества выборов, но – другим путем. «Например, можно было организовать видеозапись и аудиостенограмму именно из окружных комиссий, которых всего 225, потому что именно там при подсчете бюллетеней и составлении протоколов и происходят самые большие нарушения. Просто фиксировать, как люди входят в кабину для голосования и выходят из нее – это слишком дорогой эксперимент, который в России не удался», - уверена она.

Теневая экономика выборов

Но не только бюджетные миллиарды будут потрачены. Политикам также придется раскошелиться. Возвращение к смешанной избирательной системе привело кандидатов к необходимости покупать для избирателей гречку, зонты, именные чаи, а также тратиться на услуги политтехнологов. Плюс в гонку включились новые партии, которые активно осваивают деньги своих спонсоров на наружной, телевизионной, радио и печатной рекламе. По оценкам СМИ и экспертов, самая дорогая кампания в этом году – у Натальи Королевской и Партии регионов. Не сильно отстают и коммунисты.

«Избирательная система с мажоритарной составляющей требует от кандидатов на местах значительных инвестиций в кампанию. В отличии, например, от выборов 2006-2007 года, которые происходили по пропорциональной системе, когда деньги тратили в основном, на медийную рекламу. Сейчас же приходится трудоустраивать людей на округах и обеспечивать «подарки» избирателям», - отмечает Айвазовская.

По ее словам, назвать настоящую стоимость индивидуальной кампании не всегда сможет даже сам депутат. «Это очень сложная и гибкая система, в которой все расчеты происходят наличными, а, значит, нигде не учтены», - подчеркивает специалист. Нигде и никем не фиксируются затраты кандидатов на печатную продукцию, на, так называемые, продуктовые наборы, и другие «подарки» избирателям, на строительство новых площадок для детей, на ремонт дорог и подъездов. «Более того, нигде и никем не учитываются ставшие обыденной практикой «доплаты» членам территориальных и окружных избирательных комиссий. Также необходимо учесть затраты на агитаторов и заказные материалы в СМИ», - отмечает глава правления «ОПОРЫ».

Получается, что, если из 5771-го человека, изъявивших желание стать народными депутатами, хотя бы треть намерены бороться серьезно, страну ожидает существенный всплеск денежного круговорота.

Анастасия Береза