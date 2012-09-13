Группа "1 декабря" выступила в защиту TBi

Об этом идет речь в переданном УНИАН Обращении Инициативной группы «Первого декабря» к членам Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимиру Манжосову (председатель), Оксане Головатенко, Ларисе Мудрак, Евгению Баранову, Оксане Калетник, Ирине Опилат, Николаю Фартушному по поводу отключения телеканала ТВі из кабельных сетей Украины.

В специальном обращении, направленном лично каждому из членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, известные интеллектуалы отмечают: “Своим соглашательством вы свели Нацсовет к роли инструмента административного давления власти”.

“Массовое отключение телеканала ТВі из кабельных сетей Украины возмутило все наше общество, что вынуждает нас поднять свой голос в защиту коллектива телеканала, а главное – в защиту свободы слова и справедливости телеэфира Украины”, – говорится в обращении.

Авторы документа напоминают о требованиях законодательства, в частности: установление Национальным советом не предусмотренных законом ограничений в распространении канала ТВі является антиконкурентным действием государственного органа (статья 15 Закона Украины “О защите экономической конкуренции”), за совершение которого предусмотрена персональная ответственность (статья 166-18 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

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“Даже одного из этих аргументов было бы достаточно, чтобы сделать вывод о серьезной правовой ответственности членов Национального совета, – пишут известные интеллектуалы. – Понятно, что в условиях выборочного характера нашего правосудия (что оборачивается полным его разрушением) надеяться на реакцию правоохранителей не приходится. Однако остаются, по меньшей мере, два фактора, о которых вам не следует забывать.

Во-первых, имеет право на свой голос гражданское общество, и приговоры его тем суровее, чем покорнее поза государственных чиновников по отношению к авторитарной власти. Мы протестуем против того, что своим угодничеством вы свели Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания к роли инструмента административного давления власти, и предупреждаем, что, отказываясь оказывать сопротивление незаконным требованиям власти, вы собираете на свои головы гражданское бесчестие”.

“Во-вторых, не следует игнорировать и голос совести, который звучит тихо, но выносит приговоры неподкупно. Мы предостерегаем членов Национального совета, что существует ответственность моральная – ответственность перед Богом и перед людьми, которых вы лишаете права узнавать правду. Несправедливость, которую вы совершаете, является слишком большой, чтобы оправдаться страхом потерять свою работу или стремлением не попасть самим под жернова карательной машины. Совершая несправедливость, вы лишь укрепляете эту машину, которая окончательно разрушает даже те ростки верховенства права, которые уже сформировались в Украине. Это пятно, которое ложится также и на вашу совесть”, – подчеркнули участники Инициативной группы «Первого декабря».

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«ТВі - не единственное средство массовой информации, пострадавшее за последнее время от волюнтаристских действий власти, санкционированных повиновением членов Нацсовета», – говорится в тексте письма. “Своим обращением мы отстаиваем и их интересы. Мы убеждены, что безопасность, купленная вами ценой антигражданского соглашательства, является, на самом деле, иллюзорной. А страх, который вынудил вас пойти на компромисс в этот раз, будет терзать вас каждый раз с большей силой. И всего этого можно не допустить, если стать на сторону Правды. Прекратите выключать телеканал ТВі из сети кабельного телевидения. Поспособствуйте возобновлению лицензионных условий со всеми провайдерами кабельного телевидения, которые уже подчинились вашим требованиям”.

*** Инициативная группа «Первого декабря» создана в 20-ю годовщины референдума. В состав группы входят ведущие представители национальной интеллигенции: Вячеслав Брюховецкий, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Владимир Горбулин, Кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, Вадим Скуратовский, Игорь Юхновский. Инициативная группа «Первого декабря» видит своей миссией установление в стране правил игры, которые будут базироваться на общечеловеческих ценностях, и которые сегодня востребованы украинским обществом.