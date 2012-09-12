Тимошенко требует допустить к ней журналистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко, ссылаясь на заявление, которое было подписано лидером «Батькивщины» 11 сентября.

"От моих защитников 11 сентября мне стало известно о том, что ряд отечественных и зарубежных СМИ выразили свое желание на встречу со мной и проведение со мной интервью. Как отмечается в пресс-релизе Государственной пенитенциарной службы Украины, любое СМИ вправе провести интервью с любым лицом, которое находится в пенитенциарной системе при наличии письменного согласия такого лица. Этим предоставляю свое письменное согласие на проведение со мной интервью следующими средствами массовой информации», - процитировал заявление Ю.Тимошенко С.Власенко.

В частности, Ю.Тимошенко, соглашается на интервью с ТВi, "5 каналом", ICTV, СТБ, INTV, агентством "Франс-пресс", интернет-изданием "Украинская правда", Интернет-изданием «Левый берег», "Корреспондент", телеканалами BBC (Великобритания), CNN (Соединенные Штаты Америки), ARD, CDF, Deutsche Welle (Германия) и другими телеканалами стран Европейского Союза.

С.Власенко отметил, что в случае обращения к администрации Качановской колонии других средств массовой информации с просьбой провести интервью и видеосъемку, Ю.Тимошенко требует, чтобы она была немедленно проинформирована о таком обращении. «Все предыдущие заявления относительно моего отказа от встречи с представителями СМИ прошу считать утратившими силу", - написала Ю.Тимошенко.