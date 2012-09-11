Милиция разделила два митинга в Харькове

В Харькове проходят митинги сторонников и противников экс-премьер-министра Юлии Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, оба митинга проходят на площади Руднева напротив здания Апелляционного суда Харьковской области, в помещении которого сегодня Киевский районный суд Харькова продолжит слушание уголовного дела, касающегося деятельности корпорации ЕЭСУ.

По данным милиции, в каждой акции принимают участие, по меньшей мере, по тысяче человек.

При этом сторонники Ю.Тимошенко продолжают подходить на акцию.

Оба митинга разделены плотным кордоном работников милиции.

Противники Ю.Тимошенко держат национальные флаги, а также транспарант с надписью: «Ни кола, ни двора нет у Юли. Вот беда! Где же деньги? Вот задача! Все в офшорах на удачу!». Они требуют привлечения Ю.Тимошенко к уголовной ответственности, за совершенные, по их утверждению, преступления во время работы на должности премьер-министра и во время руководства корпорацией «Единые энергетические системы Украины».

Митинг сторонников Ю.Тимошенко проходит в центральной части площади Руднева. В нем принимают участие активисты ВО «Батькивщина» из Харьковской, Сумской, Луганской и Днепропетровской областей.

Люди держат символику «Батькивщины» и символику Объединенной оппозиции «За Батьківщину», а также транспаранты с надписью «Юле - Волю!».