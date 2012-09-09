Генпрокурор рассказал, что не дает ему спать

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка в эфире ток-шоу «Портреты с Сергеем Дорофеевым» на «5 канале» признался, что порой не может заснуть ночью рассуждая над рабочими вопросами.

«Да, это ко мне относится, потому что должность Генерального прокурора – это высокая ответственность. И главное взять на себя эту ответственность и отвечать и перед собой, и перед законом, и перед отечеством. Поэтому размышлений много и бессонных ночей немало над размышлением сложных вопросов, которые бывают для Генерального прокурора», – зізнався Генпрокурор.

«Вопросы организации работы, реформирования правоохранительных органов, реформирования самой прокуратуры – это не добавляет сна», - отметил он.