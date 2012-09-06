Парламент на сегодня завершил работу и завтра не будет собираться

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие решения о внесении изменений в календарный план работы ВР проголосовали 265 карточек из 299 зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно принятому решению, депутаты будут работать в комитетах для подготовки законопроектов.

Такое решение вызвало возмущение у депутатов от оппозиции. В частности, депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Сас подчеркнул, что парламент лишает депутатов возможности заслушать завтра правительство относительно экономической ситуации в Украине и министра образования и науки Дмитрия Табачника.

В свою очередь председатель ВР Владимир Литвин отметил, что парламент не может работать в таком режиме, когда большинство депутатов от оппозиции не принимают участия в пленарных заседаниях. Кроме того, добавил он, большинство законопроектов, которые предложены правительством и депутатами, рассмотрены сегодня.

Его поддержал и лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, отметив, что заслушать Табачника можно и на следующей пленарной неделе.

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины завершилось.

Депутаты сверхурочно работали почти 5 часов. Всего было рассмотрено около 60 вопросов.

Во время заседания народный депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Сас подчеркнул, что в сессионном зале присутствуют только 57 народных депутатов от большинства, которые постоянно нарушают Конституцию и голосуют за своих коллег.

В свою очередь лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов реагируя на это, потребовал от руководства парламента не начислять представителям оппозиции заработную плату за сегодня, поскольку они вообще игнорируют работу ВР. В сессионном зале присутствовали около 20 депутатов от оппозиции.

Следующее пленарное заседание ВР состоится 18 сентября.