В 61-м избирательном округе началась акция протеста

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Объединенной оппозиции «Батьківщина» в Донецкой области, на проведение этой мирной акции подана соответствующая заявка в органы местной власти.

Один из организаторов акции – кандидат в народные депутаты по этому округу от ВО «Батьківщина» Илья Пономаренко уточнил, что в настоящее время возле окружной избирательной комиссии №61, которая находится в пгт Старобешево у здания районного отделения милиции, разбивается палаточный городок, подвозятся продукты питания, растягиваются плакаты и 30 человек - представителей различных районов округа, намерены уже сегодня оставаться ночевать. Кроме того, участники акции планируют держать постоянную информационную связь с журналистами.

И.Пономаренко объяснил, что негодование у людей вызывает необоснованная замена руководителя окружной избирательной комиссии в округе № 61 Натальи Субботиной (представительница Всеукраинской политической партии «Братство») Евгением Яцким от Партии регионов.

«Евгений Яцкий уже на протяжении последних 15 лет возглавлял окружную избирательную комиссию этого 61 округа и имеет сомнительную репутацию (ему не раз приписывали подделывание протоколов комиссий в пользу Партии регионов). В этом году жеребьевка определила руководителя Наталью Субботину, но неожиданно мы узнаем, что с сегодняшнего дня руководителем комиссии переназначен снова представитель Партии регионов Евгений Яцкий», - рассказал кандидат.

Избиратели округа №61 выступили против такой замены и хотят, чтобы предстоящие парламентские выборы были честными и прозрачными, подчеркнул И.Пономаренко.

«Мы хотим своей акцией показать людям, что выступаем за честные выборы. Мы хотим, чтобы нас услышали другие избиратели, где в комиссиях сегодня происходят аналогичные неожиданные изменения. Мы выступаем против всех фальсификаций в избирательном процессе. Хотим, чтобы была пережеребьевка членов комиссии, чтобы она была открытой», - заключил организатор акции.