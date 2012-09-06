В Одесской области второй раз подожгли авто оппозиционного депутата

Об этом сообщил УНИАН сам О.Артеменко, отметив, что «по мнению специалистов, автомобиль уже не подлежит ремонту».

«Данное ночное происшествие, - подчеркнул он, - я связываю исключительно с политической деятельностью. Считаю, что таким образом тщетно пытаются оказать давление на меня как депутата от оппозиционной силы».

О.Артеменко акцентировал, что это уже второй в текущем году поджог принадлежащего ему автомобиля.

«В первый раз ремонт моего «Chevrolet Lacetti» обошелся в 25 тыс. грн. А после нового поджога машины у меня сложилось впечатление, что более наглых и циничных методов расправы с представителями оппозиции в райцентре Белгород-Днестровский просто не способны придумать», - уточнил депутат.

По словам депутата, «опыт общения с местными правоохранителями, связанный с первым поджогом авто, не дает оснований рассчитывать, что виновников поджогов быстро разыщут и отправят на скамью подсудимых». «После январского обращения в милицию«в связи с поджогом машины никто до сих пор не сообщил мне об итогах розыска поджигателей», - отмечает О.Артеменко.

В то же время, по его словам, после последнего поджога 4 сентября он в очередной раз обратился с заявлением в горотдел внутренних дел, и следователь Ярослав Шаркевич возбудил дело по факту умышленного поджога.

В отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области подтвердили УНИАН, что уголовное дело возбуждено по признакам ст.194 (умышленное повреждение имущества) УК Украины.

Как сообщал УНИАН , в ночь на 8 августа неизвестные злоумышленники подожгли гараж лидера «Союза молодежи Измаила» Максима Волкова, входящего в состав Объединенной оппозиции Одесской области.

Вечером 29 июля в Измаиле неизвестный злоумышленник поджог автомобиль Kia Rio руководителя агитационного отдела при окружном штабе Объединенной оппозиции Ирины Золотаревой. По словам И.Золотаревой, накануне ей угрожали по телефону.