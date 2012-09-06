В Одесской области второй раз подожгли авто оппозиционного депутата

20:29, 06 сентября 2012
Политика
1799

Неизвестные злоумышленники сожгли на стоянке автомобиль, принадлежащий депутату Белгород-Днестровского горсовета Одесской области от ВО «Батькивщина» Олегу Артеменко.

Милиция не нашла еще виновных в первом поджоге

Об этом сообщил УНИАН сам О.Артеменко, отметив, что «по мнению специалистов, автомобиль уже не подлежит ремонту».

«Данное ночное происшествие, - подчеркнул он, - я связываю исключительно с политической деятельностью. Считаю, что таким образом тщетно пытаются оказать давление на меня как депутата от оппозиционной силы».

О.Артеменко акцентировал, что это уже второй в текущем году поджог принадлежащего ему автомобиля.

«В первый раз ремонт моего «Chevrolet Lacetti» обошелся в 25 тыс. грн. А после нового поджога машины у меня сложилось впечатление, что более наглых и циничных методов расправы с представителями оппозиции в райцентре Белгород-Днестровский просто не способны придумать», - уточнил депутат.

По словам депутата, «опыт общения с местными правоохранителями, связанный с первым поджогом авто, не дает оснований рассчитывать, что виновников поджогов быстро разыщут и отправят на скамью подсудимых». «После январского обращения в милицию«в связи с поджогом машины никто до сих пор не сообщил мне об итогах розыска поджигателей», - отмечает О.Артеменко.

В то же время, по его словам, после последнего поджога 4 сентября он в очередной раз обратился с заявлением в горотдел внутренних дел, и следователь Ярослав Шаркевич возбудил дело по факту умышленного поджога.

В отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области подтвердили УНИАН, что уголовное дело возбуждено по признакам ст.194 (умышленное повреждение имущества) УК Украины.

Как сообщал УНИАН , в ночь на 8 августа неизвестные злоумышленники подожгли гараж лидера «Союза молодежи Измаила» Максима Волкова, входящего в состав Объединенной оппозиции Одесской области.

Вечером 29 июля в Измаиле неизвестный злоумышленник поджог автомобиль Kia Rio руководителя агитационного отдела при окружном штабе Объединенной оппозиции Ирины Золотаревой. По словам И.Золотаревой, накануне ей угрожали по телефону.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter