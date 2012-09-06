Янукович говорит, что доходы населения растут
15:46, 06 сентября 2012Политика
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Позитивные изменения в национальной экономике дали толчок для роста реальных доходов населения Украины.
Янукович видит улучшения уже сегодня
Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович на заседании Комитета по экономическим реформам, сообщает пресс-служба главы государства.
«За 2010-2011 годы доходы выросли на 24%, реальная зарплата - почти на 20%, а за первое полугодие в этом году имеем чуть больше 15% рост», - отметил глава государства.
В.Янукович обратил отдельное внимание на увеличение вдвое за 2010-2011 годы помощи при рождении ребенка.
«Государственная политика поддержки семей с детьми уже дала первые позитивные сдвиги - увеличение рождаемости во всех областях», - резюмировал Президент.
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