Янукович говорит, что доходы населения растут

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович на заседании Комитета по экономическим реформам, сообщает пресс-служба главы государства.

«За 2010-2011 годы доходы выросли на 24%, реальная зарплата - почти на 20%, а за первое полугодие в этом году имеем чуть больше 15% рост», - отметил глава государства.

В.Янукович обратил отдельное внимание на увеличение вдвое за 2010-2011 годы помощи при рождении ребенка.

«Государственная политика поддержки семей с детьми уже дала первые позитивные сдвиги - увеличение рождаемости во всех областях», - резюмировал Президент.