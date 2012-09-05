Из Объединенной оппозиции исключены 5 человек
В Донецке из политорганизации «Объединенная оппозиция «Батькивщина» исключены пять человек, которые пошли на выборы как самовыдвиженцы.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Объединенной оппозиции в Донецкой области Алла Рура.
По ее словам, они проигнорировали решение партии об участии в парламентских выборах только по единому списку кандидатов в мажоритарных избирательных округах, и соответствующее решение было принято первым заместителем главы партии и президиумом политической партии ВО «Батькивщина».
Из рядов партии исключены Николай Андрусенко, Сергей Корниенко, Екатерина Приходько, Вадим Капля и Юрий Рыбачук за нарушение партийной дисциплины.
Комментируя данную ситуацию, ситуацию руководитель избирательного штаба ВО «Батькивщина» в Донецкой области Александр Ярошенко отметил, что «процесс очищения рядов партии должен продолжаться постоянно, мы не должны допустить, чтобы наши партийцы срывали избирательный процесс».