Из Объединенной оппозиции исключены 5 человек

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Объединенной оппозиции в Донецкой области Алла Рура.

По ее словам, они проигнорировали решение партии об участии в парламентских выборах только по единому списку кандидатов в мажоритарных избирательных округах, и соответствующее решение было принято первым заместителем главы партии и президиумом политической партии ВО «Батькивщина».

Из рядов партии исключены Николай Андрусенко, Сергей Корниенко, Екатерина Приходько, Вадим Капля и Юрий Рыбачук за нарушение партийной дисциплины.

Комментируя данную ситуацию, ситуацию руководитель избирательного штаба ВО «Батькивщина» в Донецкой области Александр Ярошенко отметил, что «процесс очищения рядов партии должен продолжаться постоянно, мы не должны допустить, чтобы наши партийцы срывали избирательный процесс».