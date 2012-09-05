Кивалов торопит с принятием бюджета-2013

Об этом говорится в комментарии С.Кивалова, переданном УНИАН.

С.Кивалов выразил уверенность, что бюджетный процесс необходимо запускать немедленно, так как именно в нынешнем созыве Верховной Рады собраны сильные менеджеры с большим опытом и экономисты-профессионалы, которые владеют полной информацией и могут объективно оценить экономическую ситуацию на данный момент.

«Это в свою очередь будет гарантией качественного, прочного бюджета. И, что немаловажно, продемонстрирует нашим внешним экономическим партнерам системный подход Украины во всех сферах функционирования государства», - отметил С.Кивалов.

Он также назвал возможным, что у него как у председателя Комитета по вопросам правосудия Верховной Рады, будут замечания по финансированию судебной системы. «И со своими коллегами по Комитету мы готовы оперативно поработать и внести предложения в бюджет, чтобы проголосовать окончательный его вариант до 28 октября», - сообщил С. Кивалов.

Он также аргументировал потребность срочного принятия бюджета тем, что пока не известно, каким будет новый состав парламента и сможет ли он продуктивно работать, а также, когда именно начнет свою работу Верховная Рада седьмого созыва.

«Кроме того, у меня нет сомнений, что найдутся люди, которые целенаправленно попытаются «зарубить» бюджетный процесс по причинам, далеким от законных и моральных», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров на прошлой неделе заявил, что госбюджет на 2013 год «должен быть, прежде всего, реалистичным и он не должен оглядываться ни на выборы, ни на любую другую политическую конъюнктуру”.

В соответствии с действующим законодательством, правительство должно подать в Верховную Раду для рассмотрения законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» до 15 сентября.