Коновалюка могут исключить из ПР

Об этом в комментарии «Фокусу» заявил руководитель Донецкого областного избирательного штаба ПР, народный депутат Александр Касянюк.

По его словам, лишение членства ПР станет для В. Коновалюка наказанием за нарушение партийной дисциплины: он выдвинул свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу №60 с центром Волноваха Донецкой области и таким образом, составил конкуренцию официальному выдвиженцу от ПР, генеральному директору «Донецкстали» Александру Рыженкову.

«В.Коновалюк пошел против решения партии, он переоценивает свои возможности. Хочешь баллотироваться – положи партбилет и иди самовыдвиженцем. У нас есть партийная дисциплина и на ближайшем политсовет мы исключим Валерия Ильича из наших рядов» – пообещал А.Касянюк.

Кроме того, он не исключает, что, осознав ошибку, В. Коновалюк может выбыть из избирательного процесса, сняв свою кандидатуру.

В то же время, В. Коновалюк в комментарии УНИАН отметил, что информацию о своем исключении он слышит впервые. И с этими «интригами» будет разбираться по приезду, так как сейчас находится не в Киеве, сказал В.Коновалюк.