Азаров сделает канал, «где будут, я извиняюсь, не Шустеры выступать»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с писателем Андреем Курковым.

"Наверное, в следующем году мы найдем деньги и сделаем хороший канал "Культура", где будут, я извиняюсь, не Шустеры выступать, а люди, которые могут нести что-то хорошее", - сказал Н.Азаров.

При этом премьер подчеркнул, что ему очень нравится российский телеканал "Культура", отметив, что бюджет этого телеканала составляет 200 млн долларов, в то время как украинского – около 1 млн грн.

"Ну, 200 миллионов долларов мы, конечно, не найдем на наш канал, у нас это нереальная цифра, но во всяком случае раз в 20 увеличить финансирование нашего телеканала мы можем", - подчеркнул Н.Азаров.

По мнению главы правительства, при телеканале должен существовать общественный совет, в составе которого будут авторитетные деятели культуры и искусства.

Со своей стороны писатель А.Курков отметил, что в Украине достаточно молодых талантливых писателей, однако подчеркнул, что гонорары за изданные в Украине произведения очень маленькие и не позволяют им полностью посвятить себя литературной деятельности.

Также А.Курков попросил Н.Азарова поддержать создание проекта “Книжковый простир”, направленного на популяризацию чтения книг и поддержку писателей. Н.Азаров согласился оказать помощь в реализации этого проекта.