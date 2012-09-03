Цушко указали на возможный сговор против ТВі
АМК должен провести расследование по факту антиконкурентных действий против телеканала ТВі.
Антимонопольный комитет Украины должен провести расследование по факту антиконкурентных действий против телеканала ТВі. Об этом говорится в заявлении Независимой ассоциации телерадиовещателей (НАТ), переданном УНИАН.
Как отмечается в заявлении, на сегодняшний день невозможно точно установить и доказать, кто именно является инициатором исключения телеканала ТВі из ряда кабельных сетей, «впрочем, бездеятельность государственных органов в такой ситуации свидетельствует сама за себя».
В НАТ считают, что «если десятки операторов кабельных сетей по всей Украине без внешнего давления из всех спутниковых каналов избрали для отключения именно этот, то это свидетельствует о большой вероятности заговора».
Ассоциация также считает, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания должен назначить внеочередные проверки деятельности операторов кабельных сетей и применить санкции за нарушение ими концепций отбора программ. Кроме того, Центральная избирательная комиссия Украины должна исследовать влияние срыва избирательных кампаний политических партий и отдельных кандидатов, которые заключили договора на размещение предвыборной агитации на телеканале ТВі.
В то же время, как отмечается в заявлении, НАТ неоднократно обращала внимание международных организаций на то, что серьезную угрозу свободе слова в Украине создают случаи давления на телекомпании через операторов телекоммуникаций. Случаи временных отключений региональных телеканалов в кабельных сетях имели место во время всех избирательных кампаний, впрочем, они каждый раз объяснялись сугубо техническими проблемами. Обжаловать такое отключение практически невозможно из-за сложности своевременного сбора доказательств – на момент, когда вещатель получает возможность провести экспертизу, оператор телекоммуникаций утверждает, что поломка была устранена, а доказательства не сохранились.
Потом эта технология была испытана в Харькове уже более откровенно - под предлогом хозяйственного конфликта между телеканалами и сразу несколькими операторами телекоммуникаций.
«Очевидно, что технология признана успешной и теперь будет использоваться против всех оппозиционных или даже просто недостаточно лояльных телеканалов», - говорится в заявлении.
В зоне наибольших рисков находятся спутниковые каналы, такие как ТВі, поскольку они не защищены правом на включение в состав пакетов универсальной программной услуги. Впрочем, и для эфирных вещателей, в первую очередь - региональных и местных, временное отключение в кабельных сетях приводит к потере значительной части аудитории. Особое значение такие случаи приобретают тогда, когда совпадают с трансляцией предвыборной агитации, поскольку это может повлиять на результаты выборов.
Для реализации вышеозначенных ситуаций с отключением в Украине, как считают в НАТ, есть объективные предпосылки: с одной стороны, деятельность оператора телекоммуникаций является очень уязвимой для давления со стороны органов власти, особенно – местной, поскольку полностью зависит от получения разрешений на использование объектов коммунальной собственности (земельных участков, зданий и сооружений, кабельной канализации, и т.п.). С другой стороны, защита прав операторов телекоммуникаций не является предметом деятельности такого количества национальных и международных общественных и правозащитных организаций, как защита прав СМИ.