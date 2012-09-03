Цушко указали на возможный сговор против ТВі

Антимонопольный комитет Украины должен провести расследование по факту антиконкурентных действий против телеканала ТВі. Об этом говорится в заявлении Независимой ассоциации телерадиовещателей (НАТ), переданном УНИАН.

Как отмечается в заявлении, на сегодняшний день невозможно точно установить и доказать, кто именно является инициатором исключения телеканала ТВі из ряда кабельных сетей, «впрочем, бездеятельность государственных органов в такой ситуации свидетельствует сама за себя».

В НАТ считают, что «если десятки операторов кабельных сетей по всей Украине без внешнего давления из всех спутниковых каналов избрали для отключения именно этот, то это свидетельствует о большой вероятности заговора».

Ассоциация также считает, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания должен назначить внеочередные проверки деятельности операторов кабельных сетей и применить санкции за нарушение ими концепций отбора программ. Кроме того, Центральная избирательная комиссия Украины должна исследовать влияние срыва избирательных кампаний политических партий и отдельных кандидатов, которые заключили договора на размещение предвыборной агитации на телеканале ТВі.

В то же время, как отмечается в заявлении, НАТ неоднократно обращала внимание международных организаций на то, что серьезную угрозу свободе слова в Украине создают случаи давления на телекомпании через операторов телекоммуникаций. Случаи временных отключений региональных телеканалов в кабельных сетях имели место во время всех избирательных кампаний, впрочем, они каждый раз объяснялись сугубо техническими проблемами. Обжаловать такое отключение практически невозможно из-за сложности своевременного сбора доказательств – на момент, когда вещатель получает возможность провести экспертизу, оператор телекоммуникаций утверждает, что поломка была устранена, а доказательства не сохранились.

Потом эта технология была испытана в Харькове уже более откровенно - под предлогом хозяйственного конфликта между телеканалами и сразу несколькими операторами телекоммуникаций.

«Очевидно, что технология признана успешной и теперь будет использоваться против всех оппозиционных или даже просто недостаточно лояльных телеканалов», - говорится в заявлении.

В зоне наибольших рисков находятся спутниковые каналы, такие как ТВі, поскольку они не защищены правом на включение в состав пакетов универсальной программной услуги. Впрочем, и для эфирных вещателей, в первую очередь - региональных и местных, временное отключение в кабельных сетях приводит к потере значительной части аудитории. Особое значение такие случаи приобретают тогда, когда совпадают с трансляцией предвыборной агитации, поскольку это может повлиять на результаты выборов.

Для реализации вышеозначенных ситуаций с отключением в Украине, как считают в НАТ, есть объективные предпосылки: с одной стороны, деятельность оператора телекоммуникаций является очень уязвимой для давления со стороны органов власти, особенно – местной, поскольку полностью зависит от получения разрешений на использование объектов коммунальной собственности (земельных участков, зданий и сооружений, кабельной канализации, и т.п.). С другой стороны, защита прав операторов телекоммуникаций не является предметом деятельности такого количества национальных и международных общественных и правозащитных организаций, как защита прав СМИ.