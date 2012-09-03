ВР призывают заслушать ситуацию вокруг ТВi - пока еще не поздно

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Юрий Стець предлагает парламенту в ближайшее время заслушать отчет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, в том числе относительно ситуации вокруг телеканала Тві.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Стець заявил сегодня во время Согласительного совета руководства парламента.

По словам Ю.Стеця, парламент уже более чем полгода не может заслушать отчет Нацсовета, поскольку он постоянно откладывается.

«Я просил бы внести этот вопрос в повестку дня, поскольку, если мы этого не сделаем, то я боюсь, что в течение недели все кабельные операторы выключат телеканал Тві», - сказал Ю.Стець.