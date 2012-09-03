В КПУ сравнили чиновников МВФ с наркодилерами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил народный депутат от КПУ Александр Голуб.

"Нас, условно говоря, садят на “иглу кредитов”. Задолженность и проценты по ним постоянно растут, мы становимся зависимы от этой ситуации. С этой точки зрения действия чиновников от МВФ ничем не отличаются от наркодиллеров. Поэтому наша партия настаивает на разрыве любых отношений с этой организацией", - сказал А.Голуб.

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Кроме того, депутат от Компартии считает, что чиновников МВФ нужно объявить в Украине персонами нон-грата.

Также А.Голуб отметил, что условия, при которых МВФ согласен выдать Украине очередной кредит, могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела страны.

“Под давлением МВФ увеличен пенсионный возраст, сегодня от нас требуют, чтобы мы подняли на 30% тарифы на коммунальные услуги для населения и на 58% - для предприятий теплокоммунэнерго. Это вызовет рост цен на продукты питания и приведет к дестабилизации ситуации в стране”, - подчеркнул А.Голуб.

Как альтернативу сотрудничеству с МВФ А.Голуб назвал заключение кредитных договоров со странами, которые “не будут выставлять Украине условий”, выведение денег из оффшоров для погашения дефицита компании НАК “Нафтогаз”, а также смена экономического курса страны.

Присутствовавший на пресс-конференции экс-министр экономики Украины Виктор Суслов отметил, что Украине не стоит резко разрывать все отношения с МВФ.

“Если пойти на такие кардинальные шаги как разрыв отношений с МВФ, то кризис наступит гораздо быстрее. Кредиты, которые выдает МВФ - 3% годовых, кредиты других источников — 9%. Очевидно, что последние для Украины невыгодны”, - уточнил В.Суслов.

Как сообщал УНИАН, с 29 августа по 5 сентября миссия Международного валютного фонда будет работать в Украине в рамках обсуждения технических вопросов по подготовке государственного бюджета на 2013 год, реформ энергетического сектора и программ социальной помощи.

В 2010 году МВФ выделил Украине последний транш кредита на 1,89 млрд долл. по программе stand-by на 10 миллиардов SDR (около 15,5 миллиардов долларов), рассчитанной на 2,5 года. В 2011 Фонд замораживает финансовую помощь Украине, отказавшейся повысить тарифы до рыночного уровня, чтобы сбалансировать финансовое положение «Нафтогаза» и сократить направляемые ему бюджетные дотации.

Премьер-министр Украины Николай Азаров недавно заявил, что Украина продолжит программу сотрудничества с МВФ в случае, если это будет способствовать развитию национальной экономики.