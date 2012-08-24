Коммунисты берут курс на ТС, ЕврАзЭС, и ШОС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.Симоненко заявил на митинге в Севастополе.

«Компартия Украины будет бороться за вступление Украины в Таможенный союз, за присоединение к Единому экономическому пространству, за Евразийское экономическое сообщество. Я буду предлагать, чтобы Украина вошла в Шанхайскую организацию сотрудничества. Именно там мир сегодня ищет ответы на вопросы, как защитить своего производителя и сберечь, сохранить наши рынки», - заявил первый секретарь КПУ.

По его словам, если по результатам выборов коммунисты получат серьезное представительство в парламенте, они добьются, чтобы поставки природного газа в Украину были «под государственным контролем».

«Вот откуда берется и низкая цена. А низкая цена на газ – это выгодно малому и среднему бизнесу», - добавил П.Симоненко.