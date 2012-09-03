Янукович: Власть следит за соблюдением закона в судебном процессе по делу Гонгадзе

Об этом он сказал во время открытия 64-го Всемирного газетного конгресса и 19-го Всемирного форума редакторов, которые проходят в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Украинская власть, как я неоднократно подчеркивал, заинтересована в том, чтобы это дело было избавлено от любого давления, что будет гарантировать окончательное законное решение», - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева до 4 сентября отложил слушание дела об обвинении экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

Генеральная прокуратура Украины 31 марта 2011 года утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело А.Пукача. По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия относительно общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.